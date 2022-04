Orange a plus de clients en fibre optique qu'en ADSL

Dans le cadre de la publication de ses résultats pour le premier trimestre 2022, Orange souligne un " jalon historique " en France. Pour la première fois, plus de la moitié des clients haut débit fixe sont connectés à la fibre optique.

Au 31 mars, Orange revendique un total de 12,306 millions de clients en haut débit fixe, avec dans le détail 6,274 millions de clients FTTH pour la fibre optique de bout en bout, 5,955 millions de clients en xDSL et 77 000 clients avec une solution LTE fixe (4G fixe) ou autres.

Sur les trois premiers mois de l'année, ce sont 327 000 ventes nettes pour la fibre optique qui est le moteur de l'acquisition de clients. Plus de 53 % des nouveaux clients fibre sont ainsi de nouveaux clients pour Orange. Le nombre de foyers raccordables FTTH est en progression de 23 % sur un an et de plus de 4 % par rapport au trimestre précédent. Il dépasse désormais les 30 millions.

En attendant les chiffres avec la Livebox 6

Orange a lancé ce mois-ci la Livebox 6 compatible Wi-Fi 6E. Elle est proposée avec la technologie fibre optique et une offre Livebox Max Fibre qui l'accompagne avec un prix en hausse de 5 € par mois par rapport à l'offre Livebox Up Fibre. Le tarif tutoie les 55 € par mois hors promotion la première année (34,99 € par mois). Selon la patronne d'Orange France Fabienne Dulac, la Livebox 6 connaît " un excellent démarrage. "

Dans le mobile et pour les forfaits hors M2M, Orange enregistre en France 51 000 ventes nettes au premier trimestre 2022 (contre +32 000 au premier trimestre 2021). Le total atteint quasiment 20,1 millions d'abonnés au 31 mars. À souligner plus de 4,5 millions d'abonnés pour Sosh. " Sur un an, le mix valeur s'améliore et le taux de résiliation diminue ", écrit Orange.

Pour les trois derniers mois de l'année 2021, Orange avait déjà mis en avant un taux de résiliation qui était le plus faible pour un quatrième trimestre depuis quatre ans, et ce malgré un niveau de concurrence très élevé.