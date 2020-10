Orange officialise ses forfaits mobiles compatibles 5G avec l'illimité au rendez-vous

Après une fuite, c'est l'officialisation pour Orange. Une semaine après le résultat des enchères pour la phase principale d'attribution des fréquences de la bande 3,4 - 3,8 GHz (il reste les enchères pour le positionnement des fréquences dans la bande) et ayant obtenu la quantité la plus élevée de fréquences, Orange lance ses offres compatibles 5G.

Il n'y a pas de surprise, la fuite qui avait été obtenue par iGeneration se vérifie. Rappelons que l'autorité des télécoms Arcep ne devrait délivrer ses autorisations d'utilisation des fréquences pour la 5G que dans le courant du mois de novembre.

Orange annonce une disponibilité de la 5G à partir du mois de décembre prochain et dans les zones - ou plutôt villes - évidemment couvertes. Un autre prérequis qui coule de source est un smartphone compatible 5G.



Orange articule ses forfaits 4G compatibles 5G autour de quatre propositions avec 70 Go, 100 Go, 150 Go de data et de l'illimité. Les prix gonflent comme on peut le voir avec le forfait 4G avec 70 Go qui passe de 35 € par mois à 40 € par mois (hors promotion) avec sa compatibilité 5G. Ils s'étalent de 40 € à 95 € par mois.

Les ristournes habituelles sont à prendre en compte pour les clients Open (abonnement avec offre Livebox et forfait mobile). La différence est de l'ordre de 10 € à 15 € par mois en moins pour les forfaits 4G compatibles 5G. Avec la promotion pendant les 12 premiers mois, la facture baisse de 15 € par mois.

Comme précédemment évoqué dans nos colonnes, la surprise est ce forfait avec data en illimité qui est une nouveauté chez Orange. Une nouveauté qui a un coût...