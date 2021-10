Orange passe au sans engagement avec ses nouveaux forfaits mobiles

C'est la confirmation d'une information qui avait fuité le mois dernier. Orange introduit aujourd'hui une nouvelle gamme de forfaits mobiles qui bascule dans le sans engagement. Une nouvelle norme pour Orange qui concerne les forfaits mobiles seuls, et pas l'engagement de 24 mois dans le cadre d'un forfait mobile avec smartphone.

Cette nouvelle gamme de forfaits mobiles se décompose toujours avec une distinction entre des forfaits 4G et des forfaits compatibles 5G.

Pour les forfaits 4G, les forfaits 2h d'appels et 100 Mo de data, 2h et 20 Go, 10 Go et 70 Go sont à respectivement 7,99 €, 18,99 €, 26,99 € et 29,99 € par mois. L'ancien forfait 80 Go passe à la trappe. Les promotions restent finalement en vigueur avec des prix de 2,99 €, 13,99 €, 21,99 € et 14,99 € par mois pendant 12 mois, mais donc toujours sans engagement. Un prix réduit particulièrement notable pour le forfait 70 Go.

Pour les forfaits 5G (4G / 5G) sans engagement, Orange sacrifie les forfaits 70 Go, 100 Go et 150 Go. Ils sont remplacés par des forfaits avec davantage de data, soit 120 Go, 130 Go et 200 Go à des prix mensuels respectifs de 32,99 €, 44,99 € et 64,99 €. En promotion, c'est un prix de 20,99 €, 29,99 € et 49,99 € par mois pendant 12 mois. L'onéreux forfait 5G illimité ne figure plus au catalogue avec le passage au sans engagement.

Avec cette nouvelle gamme de forfaits mobiles, @Orange_France fait le choix de la générosité en data et de la flexibilité avec le sans engagement. Nous mettons également l’accent sur l’accompagnement de nos clients avec le prêt de mobile. #offre pic.twitter.com/pNeII2xiBm — L Orsini-Sharps (@laetitia_orsini) October 7, 2021

Orange souligne l'accompagnement des clients et le prêt de mobile pour le forfait 200 Go. " En cas de vol, panne, perte ou casse du mobile, le service 24h garanti d'Orange propose le prêt d'un mobile en boutique ou sous 24h après appel en service clients. "

Des points qui permettent aussi de se différencier de la marque Sosh d'Orange à bas coût avec des forfaits mobiles qui étaient déjà sans engagement. Par ailleurs, la 5G n'est pas encore proposée avec Sosh.