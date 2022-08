Itinérance avec Orange : Free Mobile veut (encore) prolonger

L'accord d'itinérance entre Orange et Free Mobile en 2G et 3G avait pour vocation d'aider le nouvel entrant à se faire une place sur le marché sans attendre de devoir bâtir son propre réseau.

L'un des points importants pour sa validation était qu'il ne devait rester actif que quelques années pour aider au lancement du quatrième opérateur. S'il devait s'arrêter officiellement en 2018, il a déjà connu deux renouvellements qui ont reporté la date d'extinction à fin 2022.

Mais les deux opérateurs se verraient bien continuer encore un peu. Des négociations ont déjà eu lieu et Orange s'est dit favorable à la poursuite de l'itinérance de Free Mobile sur son réseau.

Vous en reprendrez bien encore un peu

Pour le premier, c'est une manne financière régulière qui rentre régulièrement et pour le second, la possibilité de moduler l'investissement dans ses réseaux. Du côté des concurrents SFR et Bouygues Telecom, opposés depuis le début à cette itinérance, l'assistance au quatrième opérateur doit cesser alors qu'il est désormais sur le marché depuis plus de dix ans.

L'Arcep, régulateur des télécommunications, doit encore donner son accord comme elle l'a fait pour les deux prolongations précédentes. Cette itinérance est très pratique pour Free sur la 2G, pour laquelle l'opérateur ne dispose que de quelques centaines de sites en propre, et l'opérateur espère sans doute prolonger jusqu'en 2025, date d'arrêt de la 2G en France.

De son côté, Free Mobile fait valoir que SFR et Bouygues Telecom profitent d'un accord de mutualisation des réseaux depuis plusieurs années et que son propre accord d'itinérance avec Orange n'est qu'une sorte d'équivalent allégé...et donc légitime !