Orange augmente le débit de Livebox Fibre et propose Livebox Max en ADSL

Au lendemain de la présentation de la Livebox 6 compatible Wi-Fi 6E avec l'introduction d'une offre dédiée Livebox Max Fibre désormais disponible, il y a d'autres changements dans les offres Internet d'Orange. Une surprise concerne notamment Livebox Fibre qui constitue l'entrée de gamme de l'opérateur pour l'accès en fibre optique.

Le prix de Livebox Fibre reste inchangé, mais il est désormais question d'un débit symétrique de jusqu'à 500 Mbps contre 400 Mbps auparavant. En soulignant que cette offre bénéficie de la Livebox 5… et que cette dernière fait son apparition du côté du Sosh en remplacement de la Livebox 4.

À noter toutefois qu'avec la marque à bas coût d'Orange et la boîte Sosh Fibre, le débit symétrique n'évolue pas et reste à jusqu'à 300 Mbps.

Livebox Max aussi en ADSL

Une autre surprise à souligner est une offre Livebox Max qui existe également avec la technologie d'accès en ADSL. Bien évidemment, elle n'est pas avec la Livebox 6 qui se destine uniquement à la fibre optique, mais avec la Livebox 4.

Livebox Max comprend tout de même sur demande jusqu'à 3 répéteurs Wi-Fi 6, l'accompagnement Wi-Fi Sérénité et l'Airbox 20 Go pour basculer en 4G le cas échéant. Sachant par ailleurs qu'il y a des frais d'activation. La TV d'Orange profite de jusqu'à 300 heures d'enregistrement des programmes et de Replay Max (MyTF1 et 6Play sans publicité) pendant 24 mois.

À 49,99 € par mois (après 34,99 € par mois pendant un an), le prix de Livebox Max est quasiment à la hauteur de celui de Livebox Max Fibre (54,99 € par mois ; 34,99 € par mois pendant un an). Cela semble beaucoup avec cette offre ADSL et une Livebox 4...