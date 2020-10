Orange propose son Pack Open (accès fibre + forfait mobile 70 Go) à seulement 29,90 € par mois !

Orange propose de profiter d'un internet Fibre et d'un forfait mobile 70 Go à prix fortement réduit, moins de 30 euros par mois !

Le bon plan du jour concerne Orange qui propose un accès Fibre et un forfait mobile proposant 70 Go de data à moins de 30 euros par mois pendant un an, imbattable ! Cette offre est sous engagement d'un an, le prix passant ensuite à 63,99 euros par mois.

Dans ce Pack Open, vous retrouverez un forfait mobile avec

Appels, SMS/MMS illimités depuis la France métropolitaine, en Europe et dans les DOM

depuis la France métropolitaine, en Europe et dans les DOM 70 Go de data utilisables en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM (débit réduit au-delà)

de data utilisables en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM (débit réduit au-delà) La carte SIM à 10 € lors de la commande

Un engagement de 12 mois

Mais aussi un forfait internet avec la Livebox 5, la TV d'Orange avec un décodeur TV UHD 4K et 160 chaînes de TV, et les appels vers les fixes de plus de 100 destinations. La fibre propose des débits descendant et montant jusqu'à 400 Mb/s.

Vous trouverez plus d'information sur cette Série Limitée Open 70Go Fibre sur le site d'Orange.

