Orange, premier à proposer l'Oppo Watch avec forfait eSIM

L'opérateur Orange sera donc le premier et le seul distributeur de la montre connectée d'Oppo avec une eSIM, la carte SIM numérique.

La montre sera commercialisée à partir du 22 octobre et l'association de l'eSIM permettra de proposer un fonctionnement 100% autonome. Orange proposera une eSIM qui permettra de partager le même numéro de téléphone que le forfait de l'utilisateur.

Le partenariat s'annonce en réalité bien plus large puisque d'autres produits signés Oppo seront également lancés via les boutiques d'Orange prochainement, notamment l'Oppo A72 et l'ensemble de la gamme Reno 4 d'ici la fin de l'année. Concernant l'exclusivité, elle ne devrait se limiter qu'au support de l'eSIM dans l'Oppo Watch et ce, pour une durée limitée.