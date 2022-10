Avec le Wi-Fi Sensing, la Livebox d'Orange gagnera un sixième sens

Le WiFi Sensing permet d'utiliser les ondes WiFi non plus pour échanger des données mais pour détecter une présence humaine dans une pièce. Bientôt dans les Livebox d'Orange ?

La technologie WiFi est très répandue dans les foyers grâce aux box des opérateurs. Si elle permet d'échanger des données à haut débit entre des équipements, son intérêt ne s'arrête pas là.

Les ondes électromagnétiques émises et reçues par les différents dispositifs peuvent être analysées et fournir des informations sur la présence d'obstacles ou de personnes dans la pièce en modifiant les caractéristiques de la liaison radio.

Il est ainsi possible de détecter l'arrivée d'une personne dans une pièce ou de réaliser du géopositionnement indoor. Cette technique est baptisée WiFi Sensing et est à l'étude depuis plusieurs années, notamment chez Qualcomm, spécialiste des technologies mobiles et sans fil.

Si le nombre d'équipements WiFi est suffisant, les variations de divers paramètres des flux émis et recus par les appareils sont suffisantes pour détecter une présence, et même jusqu'à une gestuelle, ce qui pourrait préparer de futurs modes d'interaction.

Du WiFi Sensing bientôt dans les Livebox

Sans aller encore jusqu'à ce niveau de précision, Orange pourrait prochainement intégrer la technologie Wi-Fi Sensing dans ses Livebox pour fournir un service de sécurisation d'une habitation en détectant la présence d'une personne dans les pièces.

Credit : Wireless Broadband Alliance

En démonstration au salon de la Recherche et de l'Innovation d'Orange sur son campus de Châtillon, la fonctionnalité a pu être appréhendée par nos confrères de 01Net sous la forme d'un système de surveillance à domicile.

Le gros avantage est que le WiFi Sensing ne nécessite aucun équipement dédié supplémentaire et peut être activé via une simple mise à jour de la Livebox. Il n'est pas besoin d'installer des caméras ou des capteurs, ce qui permet un côté moins intrusif et une pression moindre sur le respect de la vie privée.

Des scénarios d'usage à foison, avec un peu d'IA

Il suffit que la Livebox échange des données en WiFi avec un autre équipement pour que la surveillance soit opérationnelle, avec la possibilité d'envoyer des alertes dès qu'un mouvement est repéré dans la pièce, perturbant les signaux Wifi.

La détection passe par un pilotage via une intelligence artificielle entraînée à détecter les variations générées par une présence humaine et qui peut également distinguer d'autres sources de perturbations, comme un animal ou un robot aspirateur.

Cette capacité de WiFi Sensing ouvre la porte à de nombreux scénarios d'usage, tant pour la domotique que pour le suivi de santé (détecter une chute, par exemple), mais elle reste pour le moment un projet de recherche qui, toujours selon 01Net, pourrait devenir officiel sous peu.