Les ventes de PC devraient reculer de 7% cette année à cause du coronavirus

Le marché des PC était déjà en souffrance ces dernières années et la crise sanitaire mondiale du coronavirus aura un impact supplémentaire, malgré l'essor des ventes associées au télétravail.

Le cabinet d'études Canalys estime ainsi que le segment des PC et tablettes va reculer de 7% en 2020, représentant un volume de 367,8 millions d'unités. Le premier trimestre a toutefois été le plus difficile et le reste de l'année devrait afficher des baisses de volume moins importantes grâce au retour en activité des sites de production en Chine.

Cela devrait amener à une année 2021 à la croissance atone avant une petite reprise de 2% en 2022, sous réserve de ne pas voir la pandémie, et un reconfinement, revenir en force.

Les analystes observent que le segment des ordinateurs portables a été réactivé par la crise de Covid-19 et que la demande pourrait s'y maintenir maintenant que les entreprises ont démarré un cycle de renouvelllement des équipements pour répondre aux besoins du télétravail. Ce même effet se retrouve sur le segment de l'éducation, nombre d'élèves et étudiants ayant dû se mettre à la scolarité à distance.

C'est logiquement le marché du PC de bureau qui souffre le plus dans un contexte de réorganisation des activités et de l'usage des locaux des entreprises, ainsi que celui des tablettes, sensible à une demande grand public malmenée durant le confinement.

Sur le marché EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique), la chute des ventes cette année devrait atteindre 10% par rapport à 2019 mais avec la perspective d'une croissance légèrement positive (+1%) l'an prochain.