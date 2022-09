Ventes de PC et tablettes : 2022 sera moche, 2023 pas tellement mieux

L'année en cours sera morose pour les ventes de PC et de tablettes et le marché ne devrait retrouver des couleurs qu'en 2024, selon le cabinet d'études IDC.

On a pu le constater, les ventes de PC et tablettes subissent le contre-coup des deux années fastes durant la pandémie où les obligations de télétravail et d'école à la maison ont motivé les achats des consommateurs, qu'il s'agisse de s'équiper ou de renouveler son matériel.

Cette phase d'expansion s'est stoppée fin 2021 et donne désormais lieu à une contraction du marché qui se confirme de trimestre en trimestre. Le cabinet d'études IDC s'attend à voir le marché des PC traditionnels reculer de 12,8%, avec un volume de 305,3 millions d'unités, tandis que celui des tablettes s'affaiblira de 6,8%, à 156,8 millions d'unités livrées.

Reprise de croissance pas avant 2024

Les causes restent les mêmes au fil des mois : fin des confinements, crainte d'une récession économique et inflation freinant les achats. Dans ces conditions, 2022 sera une année faible et 2023 devrait poursuivre cette tendance avec une baisse des ventes de 2,6%.

Ce n'est qu'en 2024 que le marché des PC et tablettes repartira à la hausse. Les analystes rappellent tout de même que les volumes restent supérieurs à ceux d'avant pandémie et sont donc aussi la conséquence d'un effet de correction du secteur.

La reprise se joue sur l'amélioration de la situation économique mondiale mais aussi sur une demande accrue du côté des entreprises alors que le support de Windows 10 touche à sa fin et va conduire à un renouvellement des équipements.