Ventes de PC : la grosse chute encore au deuxième trimestre

L'euphorie des années de pandémie est en train de s'estomper sur le marché des PC et le ralentissement des ventes s'est de nouveau fortement manifesté sur le deuxième trimestre 2022.

Le cabinet d'études IDC établit le volume de PC livrés à 71,3 millions d'unités, en baisse de 15,3% sur un an et c'est donc le deuxième trimestre consécutif de baisse après deux années de solide croissance.

La montée des prix avec l'inflation et la crainte d'une récession affaibllissent sans surprise la demande, surtout du côté grand public. Le segment professionnel résiste mieux mais n'est pas épargné par les reports d'achat de nouveaux matériels.

Malgré tout, le volumes reste élevé et au-dessus des niveaux pré-pandémie. Il s'agit donc plus d'un retour à la normale que d'un véritable désamour du public.

Lenovo creuse l'écart avec HP

Du côté des fabricants, Lenovo étend son leadership et distance HP qui voit aussi Dell se rapprocher dangereusement et menacer sa deuxième place mondiale. Derrrière, Acer, Apple et Asus sont dans un mouchoir de poche pour fermer le Top 5.

La firme à la pomme a perdu du terrain sur un an mais devrait se refaire avec le lancement des nouveaux MacBook avec puce M2, dont les ventes débutent tout juste.