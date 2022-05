L'ordinateur tout-en-un a le mérite d'exister

À côté de l'ordinateur ou PC traditionnel avec l'ordinateur de bureau, l'ordinateur portable voire l'ultraportable et la station de travail, il y a d'autres possibilités comme l'ordinateur 2-en-1 et le convertible, sans oublier également l'ordinateur tout-en-un qui est autrement qualifié de all-in-one.

Par définition, un ordinateur tout-en-un est une machine qui se situe entre l'ordinateur de bureau et l'ordinateur portable avec un seul boîtier pour réunir l'écran et les composants d'une unité centrale, ainsi que le système audio. Les usages peuvent varier, allant de la bureautique à l'aspect créatif, notamment avec la présence d'un écran tactile qui peut faciliter l'utilisation dans un tel cadre.

Avec comme atout un gain de place et d'espace par rapport à un ordinateur classique complet plus encombrant, les ordinateurs tout-en-un sont en quelque sorte une fusion entre l'écran et l'ordinateur. Pour s'équiper d'un PC tout-en-un, les propositions ont largement évolué au fil des années et plusieurs fabricants sont présents sur ce créneau (Acer, Asus, Dell, HP, MSI…).

De l'emblématique iMac d'Apple au Microsoft Surface Studio

Parmi les ordinateurs tout-en-un emblématiques, il y a sans nul doute l'iMac d'Apple. Pour la marque à la pomme, l'iMac a suivi le passage à Apple Silicon avec une puce M1 qui permet au dernier iMac 24 pouces d'abandonner le dos bombé au profit d'un design plus compact et particulièrement fin. Il est envisageable que la prochaine itération de l'iMac passe directement à une puce M3.

Microsoft s'est aussi aventuré dans le domaine de l'ordinateur tout-en-un en lançant le Microsoft Surface Studio. Le Surface Studio 2 - dont l'annonce remonte déjà à 2018 - est davantage vanté comme un poste de travail pour les entreprises et en tant que studio créatif avec des accessoires comme Surface Pen et Surface Dial. À voir si Microsoft tentera de transformer l'essai dès cette année avec un Surface Studio 3.

Parmi toutes les autres marques qui proposent des ordinateurs tout-en-un, le fabricant chinois Lenovo a récemment décidé de renouveler son Yoga AIO 7. Avec charnière flexible pour une inclinaison de 5° à l'avant et jusqu'à 15° à l'arrière, il a pour originalité d'être équipé d'un écran rotatif qui peut pivoter à 90°. De quoi permettre une orientation en mode paysage ou portrait.

Des points à surveiller pour le all-in-one

L'écran sera quoi qu'il en soit un élément très important à prendre en considération dans le choix d'un ordinateur tout-en-un. Avec différents types de dalles et une définition de jusqu'à 4K, la taille d'un écran peut aller au-delà de 27 pouces pour un meilleur confort d'utilisation. Cela joue nécessairement sur l'encombrement avec l'ordinateur. Une taille d'au moins 23 pouces de diagonale paraît néanmoins être un choix de base pour un tel type d'appareil.

Selon le genre d'utilisation envisagée, un autre point à regarder est de savoir si l'ordinateur tout-en-un dispose d'une carte graphique dédiée. Ce n'est pas fréquemment le cas, alors que cela aura une influence si l'aspect jeu vidéo n'est pas écarté. Toutefois, il ne s'agira généralement pas de faire d'un ordinateur tout-en-un une solution pour gamer.

Pour le reste des composants, les options de choix sont finalement les mêmes que pour les autres types d'ordinateurs en fonction de la puissance désirée (avec la quantité de RAM et le stockage SSD), sachant que les ordinateurs tout-en-un ont tendance à utiliser des processeurs plus puissants que pour les ordinateurs portables. Il faudra surveiller la connectique et garder à l'esprit que l'évolutivité sera rarement de mise.

Cet aspect de manque d'évolutivité peut plaider contre une solution de type all-in-one par rapport à un ordinateur de bureau, de même qu'une portabilité - ou mobilité - va aller logiquement dans le sens du choix d'un ordinateur portable. Reste qu'il n'y a pas de mystère, plus l'utilisateur sera exigeant concernant la configuration voulue et plus la facture va gonfler. Du côté de l'iMac 24 pouces d'Apple avec puce M1, la gamme de prix va de 1 450 € et peut dépasser les 2 800 € sans compter des périphériques et accessoires.

Dans ses prévisions pour jusqu'en 2025 et concernant la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique), le cabinet d'études IDC a anticipé un recul des livraisons d'ordinateurs de type tout-en-un. Il devrait cependant être moins marqué que le recul pour les ordinateurs traditionnels, tandis que les livraisons d'ultraportables et convertibles devraient être à la hausse.