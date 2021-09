Microsoft Surface 2021 : les pré-commandes sont lancées avec les Surface Pro 8, Go 3, Duo 2...

Le 22 septembre, nous vous avons fait part de notre retour sur la conférence de Microsoft avec notamment la présentation des produits comme la Surface Pro 8, la Surface Laptop Studio, la Surface Go 3 ou encore la Surface Duo 2.

Pour rappel, la Microsoft Surface Pro 8 présente un design qui s'inspire largement de la Surface Pro X. Elle profite d'un écran 13" avec une définition 2880 x 1920 px et d'un taux de rafraîchissement de maximum 120 Hz. Elle bénéficie aussi des technologies Dolby Vision et Adaptive Color.

La tablette est propulsée par les processeurs Intel Core i5-1135G7 ou i7-1185G7 avec une puce graphique Intel Iris Xe, le tout est accompagné pare 8, 16 ou 32 Go de RAM et 128, 256, 512 Go ou 1 To d'espace de stockage. On observe aussi deux ports USB-C et une prise jack. À l'arrière, la tablette est équipée d'un capteur de 10 MP et à l'avant de 5 MP. Pour finir, elle est accompagnée d'une batterie de 51,5 Wh offrant jusqu'à 16 heures d'autonomie en utilisation normale.

Sur le site de Microsoft, la tablette Surface Pro 8 est affichée en précommande à un prix de départ de 1179 € pour une date de sortie fixée au 28 octobre 2021.

D'autres produits Surface sont également disponibles en précommande sur le store de Microsoft :

N'hésitez pas à consulter toutes les promotions sur le site de Microsoft.