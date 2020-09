L'imprimante 3D compacte Ortur Obsidian monte en gamme : précommande à prix réduit

C'est sur un marché très concurrentiel qu'Ortur lance sa nouvelle génération d'imprimantes 3D avec l'Obsidian, une machine qui se veut bien équipée et qui monte en gamme.

Depuis quelques mois, on voit arriver sur le marché de l'impression 3D une nouvelle gamme de machines : d'un format assez compact, elles sont de plus en plus équipées et voient les prix évoluer entre 200 et 300 euros.

On a ainsi pu voir arriver la Ender 3 V2 (à notre avis largement surcotée au regard du matériel proposé), l'Artillery Genius (en Direct Drive) et la Biqu B1 (petite pépite). C'est donc désormais au tour d'Ortur de dégainer son Obsidian.

L'Obsidian propose un volume d'impression de 250x250x300 mm, avec un encombrement particulièrement réduit grâce notamment à une électronique intégralement enchâssée sous la machine.

L'imprimante propose un double axe Z, un plateau chauffant en 24V, la tête est configurée en direct drive avec un extrudeur BMG à double entrainement et ratio 3:1 pour davantage de couple et plus de précision dans l'extrusion. On trouve un système de sonde pour le leveling automatique, un détecteur de fin de filament ainsi qu'un écran tactile couleur. L'Obsidian propose également des tendeurs de courroies et des connecteurs par nappe pour limiter les câbles volants.

Petite originalité sur le marché : la machine embarque une cartouche de chauffe de 60 watts qui permet une chauffe plus rapide, et si la température maximale est fixée à 260 degrés, elle pourra être débridée dans le firmware.

L'Ortur Obsidian est actuellement proposée en précommande chez Gearbest à un prix de lancement de 249,39 € avec le code ORTUROBSIDIAN, l'expédition étant prévue pour le 16 septembre.

Et chez la concurrence, signalons des promotions sur les excellentes Artillery Sidewinder-X1 à 317 € (expédiée de France), Artillery GENIUS à 239 € (France) ou encore la Creality Ender-3 PRO à 164 € avec le code D52B9F5DC4E27001 (France).