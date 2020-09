Bon plan : l'imprimante 3D compacte Ortur Obsidian à prix réduit, et à -50% 1 fois par jour !

Ortur vient tout juste de lancer sa nouvelle génération d'imprimantes 3D avec l'Obsidian, caractéristique d'une nouvelle gamme de machines disponibles sur le marché avec un format assez compact, tout en étant de plus en plus équipées et dont les prix évoluent entre 200 et 300 euros, comme les Ender 3 V2, Artillery Geniusou encore la Biqu B1.

L'Obsidian propose pour sa part un volume d'impression de 250x250x300 mm, avec un encombrement fortement réduit grâce à une électronique intégralement enchâssée sous la machine.

L'imprimante propose un double axe Z, un plateau chauffant en 24V, la tête est configurée en direct drive avec un extrudeur BMG à double entrainement et ratio 3:1 pour davantage de couple et plus de précision dans l'extrusion. On trouve un système de sonde pour le leveling automatique, un détecteur de fin de filament ainsi qu'un écran tactile couleur. L'Obsidian propose également des tendeurs de courroies et des connecteurs par nappe pour limiter les câbles volants.

Signalons une originalité, cette dernière embarque une cartouche de chauffe de 60 watts qui permet une chauffe plus rapide.

Après sa phase de précommande, l'imprimante 3D Ortur Obsidian est actuellement proposée en promotion chez Gearbest au prix réduit de 249 € avec la livraison gratuite.

Sinon, concernant la concurrence, signalons des promotions sur les excellentes Artillery Sidewinder-X1 à 343 €, Artillery GENIUS à 239 € ou encore la Creality Ender-3 PRO à 164 €.