Osiris-Rex : la sonde quittera l'astéroïde Bennu en mai

C'est le 10 mai 2021 que la sonde Osiris-Rex fera ses adieux à l'astéroïde Bennu et entamera son voyage de retour sur Terre. La date a été officialisée par l'Agence spatiale américaine. Auparavant, la Nasa avait évoqué mars 2021 pour le départ d'Osiris-Rex de Bennu.

La date de départ tient compte d'une optimisation de la consommation de carburant de la sonde et de la possibilité d'effectuer un ultime survol de l'astéroïde qui n'était initialement pas prévu. Le cas échéant, ce survol aura lieu début avril.

La faisabilité du survol pour une toute dernière observation est encore à l'étude. Il s'agira d'observer comment le contact de la sonde a modifié le site du prélèvement d'échantillon avec une approche à 3,2 km de distance du site.



C'est le 24 septembre 2023 que la capsule d'Osiris-Rex contenant le précieux échantillon devrait se séparer de la sonde et effectuer quatre heures plus tard une rentrée dans l'atmosphère terrestre. Elle sera ralentie par un bouclier thermique, puis par un parachute et se posera dans le désert de l'Utah aux États-Unis.

En octobre dernier, Osiris-Rex a prélevé une importante quantité de matière à la surface de Bennu. Elle dépasse probablement les 60 g (minimum) qui étaient escomptés avec la mission. La sonde spatiale avait été lancée en septembre 2016.