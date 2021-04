Le Oukitel WP10 s'éclate en promotion sur Amazon

Les modèles de la série WP sont pour la marrque Oukitel des smartphones renforcés. Certains sont même compatibles 5G avec le WP10. Le smartphone affiche sur un écran FHD+ (2400 x 1080 pixels) de 6,67 pouces avec un capteur photo de 16 mégapixels. À l'arrière, c'est un quadruple capteur photo avec module principal de 48 mégapixels, grand angle de 13 mégapixels, capteur de profondeur et macro de 2 mégapixels.



Côté technique, le Oukitel WP10 est équipé d'un SoC Dimensity 800, avec modem 5G intégré. Ce SoC a une configuration avec quatre cœurs ARM Cortex-A76 et quatre cœurs ARM-Corte-A55 à 2 GHz. Il est associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. L'appareil embarque une batterie de 8000 mAh avec charge rapide 18 W. Le Oukitel WP10 profite également des certifications IP68, IP69K et MIL-STD-810G.

Vous trouverez le Oukitel WP10 à 399 € au lieu de 479 € sur Amazon avec le code promo ZAMOKP10.

Le modèle est également disponible moins cher sur Aliexpress à 312 € avec le code promo ZAEOUKITEL10, le produit est expédié depuis la Chine.

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos bons plans concernant Huawei propose de fortes promotions sur les smartphones, PC portables, mais aussi Le nouveau smartphone Realme 8 Pro en promotion chez Amazon, mais aussi le Realme 7 5G !