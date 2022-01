Oups : Samsung publie une photo de sa Galaxy Tab S8 Ultra par erreur

Alors que la prochaine gamme de tablettes de Samsung fait déjà l'objet de plusieurs fuites, c'est la déclinaison la plus haut de gamme qui s'est affichée en version officielle sur le site de la marque.

L'espace de quelques heures, le site de Samsung a affiché une photo de sa nouvelle tablette Galaxy Tab S8 Ultra.

C'est sur une page d'assistance consacrée à l'assistant vocal Bixby que Samsung a choisi pour illustration la photo d'un smartphone accompagné, en arrière-plan, d'une tablette encore inconnue au catalogue de la marque sud-coréenne.

De grand format et disposant d'une encoche sur son écran, il s'agirait de la nouvelle Galaxy Tab S8 Ultra. La tablette avait déjà fait l'objet de rumeurs et fuites et l'on évoquait justement la présence d'une encoche sur son écran AMOLED de 14,6 pouces...

Samsung confirme ainsi en partie les rumeurs de ces dernières semaines. La nouvelle série Galaxy Tab S8 devrait être dévoilée en même temps que les Galaxy S22 dans une conférence Unpacked qui se tiendrait le 8 février prochain, ou lors du Mobile World Congress de Barcelone du 28 février au 3 mars.