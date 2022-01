Samsung Galaxy Tab S8 : les tablettes tactiles en Snapdragon 8 Gen 1 et jusqu'à 14,6 pouces

Le géant coréen Samsung ne désespère pas d'améliorer ses parts de marché dans les tablettes tactiles face aux iPad d'Apple et il dispose d'une gamme de produits premium qu'il s'apprête à renouveler.

La série Galaxy Tab S8 a déjà fait parler d'elle et devrait être bientôt dévoilée. Le site Winfuture table sur une annonce pour l'événement Galaxy Unpacked des Galaxy S22 le 8 février ou bien pour le salon MWC 2022 de Barcelone fin février et livre déjà une partie des caractéristiques.

Plusieurs variantes seront lancées et toutes devraient accueillir un SoC premium Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. Le modèle le plus emblématique sera la version Galaxy Tab S8 Ultra qui se distinguera par un grand affichage 14,6 pouces avec une encoche logeant deux capteurs 12 megapixels.

L'écran Super AMOLED offrira une résolution 2960 x 1848 pixels et un rafraîchissement 120 Hz. La tablette devrait offrir jusqu'à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, avec une batterie de 11200 mAh.

La variante Galaxy Tab S8 Plus proposera pour sa part un affichage Super AMOLED 12,7 pouces en 2800 x 1752 pixels, sans encoche et avec une batterie de 10090 mAh.

La Galaxy Tab S8 de base se contentera d'un affichage 11 pouces LCD en 2560 x 1600 pixels sans encoche et avec batterie 8000 mAh.

Outre le SoC commun, les trois modèles partageront le même double capteur 13 + 6 megapixels à l'arrière, tandis que les Galaxy Tab S8 et S8 Plus auront droit à un unique capteur photo 12 megapixels à l'avant.

En tant que modèles haut de gamme, elles offriront une compatibilité avec le stylet S Pen et existeront en versions avec modem 5G. Les tarifs seront sans doute conséquents :

à partir de 700 € pour la Galaxy Tab S8

à partir de 900 € pour la Galaxy Tab S8 Plus

à partir de 1000 € pour la Galaxy Tab S8 Ultra

Ce sont les tarifs approximatifs pour les versions WiFi seul, les variantes avec modem 5G faisant encore grossir le prix.