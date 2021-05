Outlook : Microsoft déploie la plus grosse mise à jour depuis 1997

Il s'agit de l'évolution la plus marquante pour Outlook depuis 1997 : Microsoft vient de réaliser une mise à jour d'envergure sur son service de messagerie visant à moderniser ses fonctionnalités.

La mise à jour se fait progressivement auprès des utilisateurs et Microsoft indique déjà qu'il faudra attendre septembre prochain pour que l'intégralité des utilisateurs en profite pleinement. Le déploiement devrait ainsi se poursuivre tout l'été.

Si le design du service ne change pas, Microsoft a procédé à des améliorations en coulisses, notamment au niveau des performances de son client mail. La marque promet ainsi une réduction de la latence de synchronisation des mails, des calendriers et délégués plus fiables et une amélioration importante des performances globales.

Microsoft précise que les améliorations seront invisibles, si ce n'est dans le confort d'utilisation pour ses clients.