Overwatch 2 : une version au rabais pour la Switch

Cela fait déjà quelques titres qui annoncent tirer profit de la puissance du Cloud pour appuyer les capacités de calcul limitées de la Switch. Une technologie qui permet ainsi de porter des jeux gourmands qui ne pourraient pas afficher un rendu identique si les calculs étaient laissés uniquement aux composants de la console de Nintendo.

À ce jour, on peut citer Control, Hitman 3 ou encore Les Gardiens de la Galaxie au rayon des jeux exploitant le Cloud sur Switch. Pourtant, Blizzard ne souhaite pas explorer cette solution et préfère livrer une version au rabais d'Overwatch 2 sur la console de Nintendo.





Dans une session de questions et réponses sur Reddit, les développeurs de Blizzard ont ainsi annoncé que la version Switch nécessitait plus de travail que les autres versions (du fait de ses capacités techniques limitées) et qu'à ce titre, les améliorations graphiques entre le 1er jeu et le second volet ne seront pas visibles sur Switch. La priorité est de livrer l'ensemble des fonctionnalités du jeu, quitte à sacrifier l'aspect visuel du jeu.

Déjà lors de la première version d'Overwatch sur Switch, Blizzard avait été contraint de faire de lourdes concessions.