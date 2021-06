Overwatch : bientôt du crossplay sur toutes les plateformes

5 ans après sa sortie, Overwatch continue de profiter de mises à jour régulières donc une est attendue par la communauté de joueurs de longue date : le crossplay.

Blizzard vient de confirmer le lancement du crossplay en bêta sur toutes les plateformes. Comprennez qu'il sera prochainement possible d'affronter sur les mêmes serveurs des joueurs Xbox One, Xbox Series, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 et PC.

Malheureusement, pour la cross progression, il faudra encore patienter...

Pour que le crossplay soit total, les joueurs console devront disposer d'un compte Battle.net lié. Les joueurs pourront ainsi s'affronter, peu importe la plateforme dont ils disposent.

Blizzard précise que le crossplay sera proposé dans tous les modes de jeu en dehors du mode compétitif. L'option Crossplay sera désactivée par défaut, Blizzard souhaitant laisser le choix à l'utilisateur d'aller l'activer ou non. Là encore il y a une exception : les joueurs PC ne pourront pas désactiver le crossplay...