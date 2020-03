Overwatch League : les rencontres se feront temporairement exclusivement en ligne

Blizzard a récemment confirmé ne plus prendre de risques avec l'organisation des événements compétitifs liés à Overwatch League, stipulant que les affrontements se dérouleront désormais en ligne.

L'Overwatch League avait déjà vu ses événements Homestand annulés pour les mois de mars et avril, désormais Blizzard va un peu plus loin en indiquant que toutes les rencontres de la compétition se dérouleront maintenant en ligne.

Plus aucune rencontre ne sera organisée de façon physique autour de l'Overwatch League, les matchs officiels se dérouleront exclusivement en ligne afin de limiter la propagation du Coronavirus. Blizzard annonce souhiaiter mettre en avant la santé et la sécurité de la communauté tout en maintenant une compétition divertissante et de qualité.

Les matchs ne reprendront ainsi que le 21 mars prochain et les plannings seront retravaillés pour permettre aux équipes du monde entier de ne pas être trop pénalisées par le décalage horaire ni même par la latence des serveurs.

Chaque équipe sera répartie selon trois groupes géographiques qui se rencontreront entre mars et avril selon un agenda communiqué la semaine prochaine. L'intégralité des matchs sera diffusée sur YouTube.

Blizzard a annoncé le retour des compétitions homestands "dès que la sécurité et la logistique le permettront". Par ailleurs, le All Star Weekend se voit reporté au-delà de la saison 2020 et le tournoi de mi-saison est purement annulé.