Incident OVHcloud et sites en rade : une erreur humaine avant l'entrée en Bourse

Les perturbations d'accès pour plusieurs sites et services ce matin sont imputées à une erreur humaine lors d'une opération de maintenance dans un centre de données d'OVHcloud.

Retour à la normale après une matinée compliquée pour des milliers de sites avec un hébergement par OVHcloud qui ont expérimenté des problèmes d'accès. En cause, une opération de maintenance qui a mal tourné.

Cette opération de maintenance avait été prévue pour ce mercredi 13 octobre de 9h à 10h30 (heure de Paris) et ne devait évidemment pas engendrer de perturbation avec une isolation de l'équipement avant de procéder à un changement.

Toujours très transparent lorsque des problèmes surviennent, Octave Klaba, le fondateur et président d'OVHcloud, explique qu'il avait été décidé de renforcer les protections contre les attaques DDoS -particulièrement intenses ces derniers temps - via l'ajout de nouvelles infrastructures dans un centre de données situé aux États-Unis, et pour améliorer le routage.

" Suite à une erreur humaine durant la reconfiguration du network sur notre DC à VH (US-EST), nous avons un souci sur la toute la backbone. Nous allons isoler le DC VH puis fixer la configuration. " Octave Klaba a ensuite écrit que le routeur avec la mauvaise configuration à l'origine du problème a été coupé.

À un mauvais moment pour le champion européen du Cloud

Il est ainsi question d'une opération dans le datacenter d'OVHcloud de Vint Hill aux États-Unis. Les perturbations pour des sites et services ont duré près d'une heure et demie.

La panne semble avoir essentiellement touché des sites en IPv4 et pas IPv6. C'est au niveau d'un morceau de code pour le routage IPv4 que l'erreur humaine se situerait.

Cet incident a eu lieu à un mauvais moment pour OVHcloud dont l'introduction en Bourse est prévue en fin de semaine. Ce projet d'introduction en Bourse d'OVHcloud avait été officialisé en juin dernier, alors qu'un centre de données de l'hébergeur à Strasbourg avait connu un grave incendie en mars.