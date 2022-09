OVHcloud s'équipe de groupes électrogènes diesel

Près d'un an et demi après un incendie, OVHcloud inaugure un nouveau datacenter à Strasbourg. Le groupe anticipe le risque de coupures d'électricité pour cet hiver.

Sur son site de Strasbourg, OVHcloud a inauguré hier un nouveau datacenter SBG5. L'événement a eu lieu en présence du ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire, le ministre délégué de la Transition numérique Jean-Noël Barrot, et le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton.

L'ouverture officielle de ce nouveau centre de données pour OVHcloud intervient près d'un an et demi après un incendie. Il avait détruit intégralement un datacenter et partiellement endommagé un autre parmi les quatre que le groupe possédait à Strasbourg.

Un plan hyper résilience

SBG5 est présenté comme le premier datacenter dont la conception est issue du plan hyper résilience d'OVHcloud et pour lequel un investissement de 30 millions d'euros avait été défini en avril 2021. Le site a une superficie de 1 700 m² et totalise 19 salles isolées avec une résistance de deux heures au feu.

" Le système d'extinction des incendies au gaz répond au standard APSAD R13 et les détecteurs de fumées VESDA respectent le standard APSAD R7. Les sept salles de puissance et les trois salles dédiées aux batteries sont situées à l'extérieur du bâtiment ", indique OVHcloud qui va déployer une quinzaine de nouveaux centres de données à l'horizon 2024 (France, Allemagne, Canada, Inde et Singapour).

OVHcloud vante ses mesures pour réduire la consommation d'énergie des systèmes de refroidissement et des ventilateurs, et un indicateur d'efficacité énergétique (PUE ; Power Usage Effectiveness) compris entre 1,1 et 1,2. À titre de comparaison, Google publie ici les performances d'efficacité énergétique de ses centres de données et elles sont similaires.

OVHcloud se prépare à cet hiver

Reste néanmoins des services énergivores et pour faire face à un risque de coupures d'électricité cet hiver dans le contexte de la crise énergétique actuelle, OVHcloud a décidé de s'équiper de groupes électrogènes avec des moteurs diesel.

" Nous testons nos groupes électrogènes tous les mois à tous les deux mois", a indiqué Michel Paulin, le directeur général d'OVHcloud. Il souligne que les réservoirs ont été remplis, mais que de telles solutions de secours pour une source d'énergie alternative ne peuvent pas être utilisées longtemps. Et notamment pas des semaines.

Reuters note toutefois que OVHcloud est considéré comme une infrastructure d'importance vitale par le gouvernement français. À ce titre, le groupe devrait être épargné par d'éventuelles coupures d'électricité en lien avec les tensions sur ce marché et la livraison de gaz russe en Europe. Manifestement, OVHcloud a retenu les leçons du passé et cherche à limiter les risques à l'extrême.

Avec @jnbarrot et @ThierryBreton, nous étions à Strasbourg pour l’inauguration du nouveau datacenter d’OVHcloud et pour réaffirmer notre objectif : construire une ambition souveraine du cloud afin de faire de la France et de l'Europe, le fer de lance de l'innovation numérique. pic.twitter.com/oU6Rz8Iizu — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) September 12, 2022

Au même titre que Cloud Temple, Oodrive, Outscale et Worldline, OVHcloud est certifié SecNumCloud pour des offres cloud et un niveau de protection élevé concernant des données sensibles. " Les administrations ont doublé leur volume de marchés passés avec des offres SecNumCloud ", indique le ministère de l'Économie.