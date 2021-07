OxygenOS et ColorOS : une fusion pour 4 ans de mise à jour sur les flagships OnePlus

C'est la première action concrète issue du rapprochement entre OnePlus et Oppo : OxygenOS et ColorOS fusionnent pour devenir un seul et même OS.

Le rapprochement de OnePlus et Oppo amène les premières mesures, et cela se traduit par un partage logiciel, notamment au niveau d'OxygenOS et ColorOS.

Néanmoins, les deux marques parlent bel et bien de fusion, et non d'absorption. En clair, le socle technique sera désormais le même, mais chaque nom sera préservé : OnePlus continuera de distribuer OxygenOS, et Oppo continuera de diffuser ColorOS, mais sur le fond, les deux systèmes seront identiques.

OxygenOS devrait ainsi gagner les éléments de personnalisations proposés par ColorOS tandis qu'Oppo devrait profiter des améliorations de performances introduites dans OxygenOS.

L'intérêt de cette fusion sera surtout de pouvoir assurer une mise à jour plus simple des OS. OnePlus et Oppo auront ainsi plus de facilité à développer une seule mise à jour système. Et OnePlus en profite ainsi pour annoncer que ses flagships T et R pourront profiter de 3 mises à jour Android majeures et de 4 ans de mise à jour de sécurité, se rapprochant ainsi de ce que propose Samsung.

Les modèles Nord et Nord CE profiteront de deux mises à jour Android majeures et 3 ans de mises à jour de sécurité, tandis que le Nord N aura droit à une mise à jour Android majeure et 3 ans de sécurité.