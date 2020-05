P30 Pro New Edition : Nouvelle couleur, services Google mais rien de plus

Alors que Huawei a déjà lancé son P40 sur le marché, voilà que la marque sort une nouvelle édition de son P30 Pro, le smartphone datant de l'année dernière.

Pourquoi ? Et bien simplement parce que le P30 Pro reste actuellement un smartphone très prisé et qu'il a l'avantage, comparé au P40 d'être certifié par Google et peut donc embarquer les services de la marque américaine.

Rappelons que Huawei reste encore placé sous embargo par les USA et qu'à ce titre, la marque ne peut plus proposer les services américains dans ses appareils. Il est ici question des Google Mobile Services, soit Gmail, Photos, Maps mais plus globalement le Play Store...

Huawei a donc sorti un "P30 Pro New Edition" et l'on s'attendait à quelques ajustements mineurs... Finalement, il n'y a que la couleur de l'appareil qui change puisque ce dernier arbore le coloris Silver Frost de la gamme P40.

Le terminal est proposé au tarif de 749€ et embarque 8 Go de RAM et 256 Go de stockage, le pack est également livré avec des écouteurs Bluetooth Freebuds 3 ainsi qu'une enceinte portable.

Huawei espère que le terminal séduira les utilisateurs indécis tout en leur permettant de se familiariser avec ses propres services puisque cette version est également livrée avec les Huawei Mobile Services et son propre marché applicatif AppGallery.