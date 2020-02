Huawei dope sa communication autour de ses terminaux et notamment autour du P40 Pro désormais présenté comme "le smartphone 5G le plus puissant au monde".

Huawei donne ainsi rendez-vous à la presse et au monde entier pour découvrir le "smartphone 5G le plus puissant au monde" le 26 mars prochain à Paris.

La marque a également confirmé que le lancement du smartphone devrait se faire directement le jour de sa présentation. Une précision qui se veut utile puisque depuis la perte de la licence Android de la marque en mai dernier, chaque terminal présenté voyait sa commercialisation retardée de plusieurs mois. Mais Huawei a changé de stratégie : la marque n'attend plus un déblocage de situation avec Google et mise désormais sur ses propres services mobiles.

Huawei met également la pression sur les performances et revendique ainsi la puce mobile la plus puissante au monde avec son Kirin 990 5G qui équipait toutefois déjà le Mate 30 Pro.

Le P40 Pro devrait tirer profit de cette puissance pour proposer une partie photo de très haut vol comme c'est le cas sur la gamme depuis son lancement. De plus en plus souvent bousculé par les autres acteurs et notamment par le Xiaomi Mi 10 Pro qui a raflé le top du classement chez DxoMark récemment, Huawei compte bien s'offrir un peu de marge avec un composant photo à base de 5 capteurs au dos et 2 capteurs frontaux.