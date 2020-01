P40 et P40 Pro : les couleurs se dévoilent

C'est une tradition que Huawei a lancé et qui s'est rapidement retrouvée chez d'autres fabricants de smartphones : les terminaux de la marque s'affichent avec des coloris originaux et aux teintes changeantes en fonction de la luminosité et de l'angle. Et les P40 et P40 Pro n'y échapperont pas.

Ils ne seront officialisés à Paris qu'au mois de mars et pourtant les P40 et P40 Pro s'affichent déjà sur la toile, qui plus est avec tous les coloris qui seront commercialisés à son lancement.

Au total, ce sont 5 déclinaisons de l'appareil qui seront proposées avec quelques teintes originales cette année. Nous aurons ainsi droit aux coloris Black, Blush Gold, Silver Frost, Deep Sea Blue et Ice White, soit noir, doré, argenté, bleu et blanc nacré.

Comme d'habitude chez Huawei, les coques arrière afficheront une double teinte avec des effets de reflets et de changement de couleur pour séduire un peu plus les utilisateurs.