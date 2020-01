Huawei P40 : écran plan, Kirin 990 et triple capteur photo

Comme ces deux dernières années, Huawei présentera deux smartphones dans sa série P : le Huawei P40 Pro et le Huawei P40. Ce second modèle dévoile plus complètement son design grâce à des rendus diffusés par 91Mobiles.

Là où le P40 Pro proposera un affichage incurvé sur les tranches, le P40 sera plus sage avec un affichage plan, de diagonale 6,1 à 6,2 pouces, mais toujours un double trou dans l'écran pour loger deux capteurs photo à l'avant.

Disposant lui aussi d'un SoC Kirin 990 gravé en 7 nm avec modem 5G, il disposera d'un triple capteur photo à l'arrière, réunis dans un grand rectangle dépassant du dos du smartphone.

La configuration n'est pas complètement connue et l'on reste pour l'instant sur la spéculation d'un gros capteur photo principal, d'un module très grand angle et d'un capteur 3D ToF, toujours en partenariat avec Leica.

A bord, on trouvera encore Android 10 avec surcouche EMUI 10 mais sans les services GMS (Google Mobile Services), à l'instar de la série Mate 30 de fin 2019. Il n'y aura donc à bord que les services de Huawei et il faudra se tourner vers des portails alternatifs pour accéder à une palette d'applications mobiles.

Les smartphones Huawei P40 et P40 Pro doivent être présentés au mois de mars 2020 à l'occasion d'un événement dédié organisé à Paris.