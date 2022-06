PACMAN : une faille de sécurité matérielle impossible à corriger dans les puces Apple M1

Voilà qui n'est pas sans rappeler à notre bon souvenir les failles Meltfown et Spectre.

Apple a particulièrement étonné et continue de le faire avec la qualité et les performances de ses puces maison, notamment l'Apple Silicon M1.

Néanmoins, le tableau s'assombrit quelque peu pour la marque après la découverte d'une faille matérielle par des chercheurs du MIT.

Repérée par les scientifiques du MIT Comuter Science & Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL), la faille n'aurait aucun moyen d'être corrigée, et rappelle ainsi les failles matérielles rencontrées au sein des puces Intel et AMD il y a quelques années.

Les chercheurs ont évoqué un scénario d'attaque baptisé "PACMAN"qui permettrait d'accéder au noyau des processeurs M1 dans le but d'obtenir un accès total au système d'exploitation. Il serait ainsi possible de prendre le contrôle d'un Mac doté d'une puce M1 en combinant des attaques au niveau logiciel et matériel.

La faille consisterait à réussir à contourner l'authentification des pointeurs via une technique d'exécution spéculative et passer à travers le dernier rempart de sécurité de la puce Apple M1.

Heureusement, le scénario d'attaque se veut particulièrement complexe et les chercheurs comme Apple indiquent qu'il n'y a aucun risque immédiat et qu'il faut mettre en place d'autres contournements majeurs avant de pouvoir exploiter cette faille. Les utilisateurs ont donc peu à craindre de ce problème, qui devrait être corrigé dans les prochaines puces de la marque.