Les paiements dématérialisés : une solution innovante

Les moyens de paiement dématérialisés sont de plus en plus courants et sont utilisés par un nombre croissant d'utilisateurs. Ce qui explique le nombre impressionnant de sites web proposant des solutions pour payer ses achats en ligne.

On les utilise dans notre quotidien sans réellement se poser de questions, mais comment cela fonctionne-t-il ? Quels sont les acteurs concernés ? Et peut-on vraiment se fier à ces moyens de paiement ?

Quels sont les paiements dématérialisés ?

Le paiement dématérialisé proposé par certaines banques est un mouvement innovant qui provient des pays d'Asie pour simplifier toutes les transactions financières. Il consiste à faire disparaître la monnaie physique pour favoriser la création d'un porte-monnaie électronique grâce à son téléphone portable, et payer ensuite avec celui-ci.

Bien que le paiement par carte bancaire reste de loin la solution préférée des Français pour les achats en ligne (11,2 milliards de paiements en 2018), les nouveaux moyens de paiement, tels que le paiement mobile, sans contact (Apple Pay, Lydia,) ou encore PayPal, suivent une évolution prometteuse.

25% des Français choisissent PayPal comme leur moyen de paiement préféré pour effectuer leur shopping en ligne.

De plus, le World Payment Report estime que les paiements dématérialisés représenteront 725,8 milliards de transactions en 2020. Parmi les plus courants, nous pouvons citer :

La carte bancaire

Le paiement mobile

Le paiement sans contact (NFC)

Le paiement en ligne

Notez cependant que les cryptomonnaies sont également des moyens de paiement dématérialisés qui se développent de façon conséquente, mais qui ne sont généralement pas utilisables dans la vie de tous les jours. Un détenteur d'une cryptomonnaie ne pourra pas payer son commerçant physique grâce à cela (à de rares exceptions). C'est pourquoi il est préférable de privilégier les moyens de paiement plus conventionnels.

Paiement mobile : comment payer avec son smartphone ?

Le paiement mobile ou M-paiement est une solution qui vous permet d'utiliser un outil du quotidien, ici votre téléphone portable, pour payer vos courses ou autres. Pratique en cas d'oubli de sa carte bancaire, le paiement mobile peut vite devenir le moyen de paiement le plus agréable pour les utilisateurs par sa simplicité d'utilisation.

Comment régler ses achats avec un smartphone ?

Pour utiliser cette technologie, il faut que votre téléphone portable soit équipé d'un système NFC et que votre banque vous permette d'utiliser ce service de paiement. Pratiquement toutes les banques en ligne proposent ce service de M-paiement. Si vous répondez à ces deux critères, vous êtes éligible au paiement via téléphone portable.

Pour utiliser le paiement mobile, il suffit de présenter votre téléphone avec l'application du service ouverte, sur le terminal de paiement qui affiche le pictogramme du paiement sans contact. Contrairement au paiement sans contact via sa carte bancaire, il est possible de payer des montants plus élevés que les habituels 20 ou 30 euros. Par exemple pour Apple Pay, il n'existe pas de limitation spécifique pour les paiements réalisés. Le montant autorisé dépendra du plafond disponible de votre carte bancaire, sachant que certains terminaux de paiement électronique ont une limite imposée de 300 €.

Apple Pay sur iPhone et Apple Watch

Le paiement mobile est un moyen de paiement dématérialisé qui prend de plus en plus d'ampleur auprès de la population française. L'un des principaux acteurs de cette tendance est ainsi Apple, avec son service Apple Pay lancé en 2014 aux États-Unis et arrivé seulement en France en juillet 2016. Exclusivement réservé aux utilisateurs d'iPhone ou d'Apple Watch, Apple Pay a tout de même su se faire sa place dans ce secteur et se positionne comme l'un des plus grands services de paiement mobile à ce jour. C'est une façon simple, sécurisée et privée de payer en magasin, mais aussi sur des applications et en ligne. Tout se fait de façon totalement sécurisée en quelques secondes. Il suffit de sélectionner Apple Pay lors de votre achat et de finaliser le paiement avec Face ID ou Touch ID.



Google & Samsung Pay sur Android

Google Pay, arrivé en France en décembre 2018, propose son service à tous les utilisateurs d'Android. Et enfin, dernier principal acteur du M-paiement, Samsung pay qui est arrivé en avril 2018 pour venir concurrencer Apple et Google. Samsung pay est utilisable sur l'ensemble des téléphones Android et non pas uniquement sur les appareils Samsung. D'autres acteurs, moins connus dans ce secteur, sont pourtant enclins à devenir les principaux portefeuilles électroniques d'ici cinq ans, citons notamment PayPal, Alipay et Wechat Pay. C'est donc une affaire à suivre de près.

Quelle sécurité ces services apportent-ils ?