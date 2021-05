Paiement en ligne : bientôt une sécurité supplémentaire

Alors que les paiements en ligne se font de plus en plus régulièrement à travers le monde, un nouveau système de sécurité supplémentaire s'apprête à enfin être mis en vigueur, après des années de report. Désormais, commander en ligne sera encore plus sécurisé qu'avant, grâce à la validation et l'authentification de votre application bancaire.

Une norme qui date de 2015

Votée il y a presque six ans par le Parlement Européen avant d'être reportée à de nombreuses reprises, la nouvelle norme de sécurité des achats en ligne a été officiellement lancée le samedi 15 mai 2021. À partir de ce jour, tous les paiements effectués en ligne via votre carte bancaire devront obligatoirement être soumis à une authentification renforcée via l'application de votre banque.

Depuis le premier confinement de 2020, les ventes en ligne ont littéralement explosé, laissant ainsi libre cours aux fraudeurs en tous genres. Grâce à cette nouvelle norme de sécurité, les tentatives d'usurpation de carte bancaire seront bien plus compliquées à réaliser et donc considérablement amoindries.

Certaines banques ont anticipé

Si vous êtes à la Banque Postale ou à la Caisse d’Épargne, vous avez peut-être déjà pu constater ces changements. En effet, certaines banques ont d'ores et déjà pris les devants et ont mis en place ce fameux système d'authentification renforcée avant tout le monde. De ce fait, pour valider une transaction, vous aurez besoin de certifier deux facteurs, dont un par le biais d'un code, d'une empreinte digitale ou d'une reconnaissance faciale. Pour chaque banque, cette nouvelle sécurité dispose d'un nom différent. Ainsi, on la retrouve en tant que "SécuriPass" à la Caisse d’Épargne ou encore "Certicode Plus" à la Banque Postale.

Le smartphone obligatoire

Petit bémol cependant : pour pouvoir valider vos achats en ligne, vous aurez donc bientôt impérativement besoin d'un smartphone. En effet, cette authentification s'effectuera uniquement via votre application bancaire... que vous ne pourrez télécharger que sur un smartphone. Concrètement, suite à une commande en ligne, un SMS contenant un code vous sera envoyé, puis vous pourrez finaliser et valider définitivement votre achat en vous connectant à l'application mobile de votre banque.

Une démarche assez compliquée pour les personnes âgées et un inconvénient de taille pour tous ceux qui ne souhaitent tout simplement pas s'enfermer dans la spirale des téléphones trop high-tech...

Une réforme à plusieurs étapes

Si le plancher des montants soumis à cette nouvelle norme était d'abord indiqué à 2000 € en octobre 2020, il a progressivement été diminué jusqu'à atteindre les 100 € depuis le 15 avril 2021. Depuis sa mise en route officielle ce 15 mai 2021, cette authentification renforcée est cependant exigée pour tous les achats effectués en ligne, et ce quelque soit leurs montants.