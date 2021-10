Panne de Facebook, whatsapp et Instagram : le SMS a réalisé un retour fracassant

Ce lundi 4 octobre, les services de Facebook, Instagram et Whatsapp ont connu une panne de plusieurs heures. Une panne qui a bloqué les services pour une grande partie des utilisateurs dans le monde et mis en avant l'orientation des utilisateurs vers les messageries modernes plutôt que vers le SMS.

On savait déjà que les utilisateurs se tournaient de plus en plus vers les messageries web pour échanger, au détriment du SMS. Mais la panne a permis de le mettre un peu plus en évidence.

Privés de leurs messageries favorites, les utilisateurs se sont ainsi largement rabattus sur le SMS. Selon les régions du globe, on a assisté à l'envoi de 3 à 5 fois plus de SMS sur 24h, impliquant parfois également des retards de réception des messages face à une saturation des réseaux rapidement résorbée.

Dans certains pays, il s'est échangé en 24h plus de SMS que lors des événements spéciaux comme le Nouvel An.

En France, l'envoi de SMS a été multiplié par 2 chez tous les opérateurs. Orange évoque un bond de 35% des MMS au passage. Bouygues de son côté évoque 95 millions de SMS échangés entre 17h et minuit.

Faut-il y voir le retour du SMS ? Pas vraiment puisque dès que les services ont été rétablis, l'utilisation du SMS est revenue à des chiffres plus standards. Il faut dire que le SMS est vieillissant et qu'il n'offre pas les fonctionnalités intégrées aux messageries Web, du moins pas pour l'instant puisque le projet du RCS, le SMS moderne, est toujours en cours, porté notamment par Google.