Panos Panay conseille désormais le patron de Microsoft

Souvent considéré comme le père de la marque Surface et figure de Microsoft lors des conférences grand public ou récemment pour l'introduction de Windows 11, Panos Panay prend encore du galon au sein du groupe de Redmond qu'il avait rejoint en 2004.

Selon une information de Bloomberg, il fait désormais partie de l'équipe de direction et sera ainsi en mesure de conseiller directement Satya Nadella.

En début d'année, Panos Panay était le directeur produit et responsable de la division Microsoft Devices. Dans le cadre d'une nouvelle organisation de Microsoft, il a été placé à la tête des équipes Windows Experience et Hardware au sein d'une seule unité Windows and Devices.

" Concevoir ensemble le matériel et les logiciels permettra un meilleur travail sur les paris Windows à long terme ", avait alors déclaré Panos Panay.

Rappelons qu'en juin dernier, Satya Nadella a été nommé à l'unanimité président du conseil d'administration de Microsoft, en plus de son poste de président-directeur général de Microsoft (et troisième patron de l'histoire de Microsoft).