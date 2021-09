Pawky Box : la console pour enfants à petit prix, et notre sélection de bons plans chez AliExpress

Aujourd'hui, le site AliExpress met en avant la console pour enfant Pawky Box. Elle propose un design très simple avec un dinosaure pixélisé assez mignon qui vise bien une certaine tranche d'âge ou les fans de rétrogaming.

La console est propulsée par un CPU 64 bits quad core cadencé à 2.0 GHz, il est accompagné d'un processeur graphique Mali-450 qui supporte la 4K. La Pawky box prend en charge 80 émulateurs de console comme la N64, la PS1, la NEOGEO ou encore la NES et plus de 50 000 jeux.

Elle peut être fournie avec trois cartes micro SD différentes : 64 Go avec 33 000 jeux, 128 Go avec 41 000 jeux ou 256 Go avec 50 000 jeux. De plus, la console arbore un port HDMI et prend en charge la vidéo HD 4k H.264, il est aussi possible de regarder la télévision.

Sur AliExpress, vous trouverez la console Pawky Box au prix de 39 € au lieu de 88 € avec le code SDFRS007 et la livraison gratuite.

