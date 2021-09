Bons plans TV : notre sélection des meilleurs prix du moment sur les téléviseurs !

Après notre sélection de PC portables, nous avons choisi une liste d'écran TV sur plusieurs e-commerçants.

Un bon choix d'écran prend du temps, il faut s'accorder en fonction de ses besoins comme la plus grande télévision, la meilleure définition ou encore le meilleur taux de rafraichissement pour jouer. Pour commencer cette sélection, nous avons choisi le meilleur des bons plans de notre liste : la TV LG 55NANO956 55" avec - 31 % de réduction.

Avec une dalle Full LED UHD de 55" (140 cm) d'une définition de 7680 x 4320 pixels en 16/9 et un taux de rafraichissement de 50 Hz, la TV est propulsée par un SoC α9 Gen4 AI 8K accompagné du système d'exploitation webOS 5.0 qui vous permet de profiter de plein d'application comme Netflix, Disney +, etc.

La TV est compatible Bluetooth et Miracast. De plus, elle est compatible avec l'Assistant Google. Au niveau de la connectique, il est équipé de 5 ports HDMI, de 4 ports USB et d'un port audio.

Vous pouvez trouver la TV LG 55NANO95 à 899 € au lieu de 1299 € sur le site de la Fnac.

Voici la suite des bons plans que nous avons sélectionnés pour vous sur plusieurs sites commerçant :

24"

43"

50"

Hisense 50BE7000F à 405 € au lieu de 533 € (Cdiscount)





55"

58"

65"

70"

Philips 70PUS7555 à 830 € au lieu de 1359 € (Cdiscount)





75"

Samsung QE75Q83A à 1999 € au lieu 2699 € (Darty)



