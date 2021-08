PayPal permet d'acheter et vendre des cryptomonnaies outre-Manche

Avec son application et son site, la plateforme de paiement PayPal annonce le déploiement au Royaume-Uni d'un service pour permettre aux utilisateurs d'acheter, détenir et vendre des cryptomonnaies.

Pour un minimum de 1 £, les utilisateurs britanniques vont être en mesure de choisir parmi quatre cryptomonnaies avec le Bitcoin, l'Ether, le Litecoin et le Bitcoin Cash.

Via leur compte, PayPal indique que les utilisateurs peuvent consulter le cours des cryptomonnaies en temps réel, accéder à des informations sur les cryptomonnaies, ainsi que prendre connaissance des opportunités et risques en la matière.

C'est la première fois que PayPal déploie ce type de service hors des États-Unis où il permet également de faire des achats auprès d'un ensemble d'entreprises partenaires. Comme aux États-Unis, PayPal s'appuie sur un partenariat avec Paxos Trust Company pour permettre l'achat et la vente de cryptomonnaies au Royaume-Uni.

L'annonce de PayPal dope le cours du Bitcoin

Basé à New York, Paxos Trust Company est un fournisseur réglementé de produits en rapport avec les cryptomonnaies.

" Nous nous engageons à continuer à travailler en étroite collaboration avec les régulateurs au Royaume-Uni et dans le monde entier, afin d'offrir notre soutien et de contribuer de manière significative à façonner le rôle que les monnaies numériques joueront dans l'avenir de la finance mondiale et du commerce ", déclare PayPal.

Il n'y a pas de frais pour détenir des cryptomonnaies sur un compte PayPal. Il y a des frais de transaction et de conversion de devises pour l'achat et la vente de cryptomonnaies.

Sans surprise, l'annonce de PayPal a eu pour effet de doper le cours du Bitcoin à plus de 50 000 dollars. Une première depuis le mois de mai.