Le Bitcoin de retour au-dessus de 50 000 dollars

Après les records du début d'année, le Bitcoin a perdu de sa superbe durant le printemps sous les coups des mesures chinoises contre les fermes de minage du pays et les menaces de durcissement de la régulation autour des cryptomonnaies, toujours vues d'un oeil circonspect par les grandes institutions bancaires.

De plus de 60 000 dollars, le Bitcoin a glissé sous les 30 000 dollars au printemps, entraînant dans sa redescente les autres monnaies virtuelles. Après une phase de stabilisation et d'incertitude, le cours est en train de remonter et reprend nettement de la vigueur.

Ce lundi, la valeur du Bitcoin est ainsi repassée au-dessus de 50 000 dollars, un seuil qui n'avait plus été franchi depuis le mois de mai, et relance les prédiction d'un cours qui pourrait tendre vers les 100 000 dollars dans un avenir pas si lointain.

De la même façon que certains observateurs prédisaient de nouveau la mort du Bitcoin après sa descente sous les 30 000 dollars, nombreux sont ceux désormais qui anticipent une montée bien au-delà des 64 000 dollars atteints en avril 2021.

Le Bitcoin reste une monnaie extrêmement volatile et dépendante de mécanismes difficiles à anticiper comme les petites remarques d'hommes d'affaires influents sur les réseaux sociaux.