Des prix CASSÉS sur un PC portable ACER, un routeur Linksys et une souris Logitech, jusqu’à 56 % de rabais

Commençons avec le PC portable Gamer Acer Nitro AN517 qui profite d'une très bonne promotion sur Cdiscount.

On note la présence d'un écran de 17,3" avec une définition de 1920 x 1080 px et une fréquence de 144 Hz. La dalle profite d'un rétroéclairage LED. L'ordinateur est doté d'un processeur Intel Core i5 de 10e génération cadencé à 2.5 GHz accompagné de 16 Go de RAM et de 512 Go d'espace de stockage en SSD.

L'Acer Nitro AN517 dispose d'une carte graphique Geforce RTX 3060 avec 6 Go de mémoire dédiée. Côté connectique, on remarque un port HDMI, quatre ports USB, une prise jack et un port Ethernet. De plus, le PC portable gamer est compatible Bluetooth 5.0 et WiFi 6. Pour finir, il est équipé d'une batterie de 57Wh offrant jusqu'à 8 heures d'autonomie.

Le PC portable Gamer Acer Nitro AN517 est au prix de 1180 € avec la livraison gratuite. On trouve aussi le PC portable gamer MSI Katana GF66 à 1692 € au lieu de 1799 € (15,6", i7, 16 Go RAM, 512 Go SSD, RTX 3070). Les deux PC se trouvent chez Cdiscount.



Continuons avec le routeur Linksys AC2200 qui profite d'une réduction de 42 % sur Amazon.

Il peut atteindre une portée de 175 m² et supporter jusqu'à 20 appareils sans fils. Le routeur offre une vitesse maximale de 2.2 Gb/s. On peut profiter de la fréquence 2,4 et 5 GHz avec une compatibilité WiFi 5. On note la présence de quatre ports Ethernet et d'un port USB.

Le routeur Linksys AC2200 est associé à l'application mobile Linksys qui permet une configuration simple lors du premier démarrage, mais aussi de pouvoir installer le contrôle parental en appliquant des limitations ou des restrictions. Le routeur est doté de la technologie Mesh pour étendre facilement la puissance du signal grâce à des satellites.

Sur Amazon, le routeur Linksys AC2200 est au prix de 86 € au lieu de 150 € avec la livraison gratuite.



Terminons avec la souris Logitech G603 Lighspeed qui bénéficie d'une réduction de 56 % sur le site Amazon.

On note la présence d'un capteur optique Hero qui permet de bénéficier de performances optimales, jusqu'à 10 fois plus de puissance. La souris profite de la technologie sans fil Lightspeed qui offre une efficacité semblable à la technologie filaire. Elle est dotée de 6 boutons totalement programmables depuis l'application du constructeur Logitech.

La gestion de la batterie permet jusqu'à 500 heures de jeu sans interruption avant de devoir la recharger. La G603 permet une sensibilité maximale de 12 000 DPI, ce qui est assez agréable pour certains types de jeu. Pour finir, elle est compatible Bluetooth.

La souris Logitech G603 Lightspeed est au tarif de 35 € au lieu de 80 € avec la livraison gratuite sur le site Amazon.



D'autres bons plans sont disponibles comme Free Mobile qui lance un superbe forfait mobile 90 Go à moins de 10 € par mois ou encore tous les aspirateurs JIMMY en forte promotion.