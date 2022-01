Cinq des meilleurs bons plans du jour dont le casque Thrustmaster aux couleurs de Ferrari, mais aussi...

Aujourd'hui, on a sélectionné pour vous 5 des meilleures offres du jour avec le PC Acer Swift 3, le clavier Corsair K60 Pro, la souris SteelSeries Rival 5 et le casque Thrustmaster T-Racing Scuderia Ferrari Edition

Commençons ce top par le PC Acer Swift 3 qui profite actuellement d'une réduction sur le site de la Fnac.

Il est doté d'un écran de 16,1" avec une définition de 1920 x 1080 px et il est propulsé par le processeur Intel Core i5 11300H avec 16 Go de Ram et 512 Go d'espace de stockage en SSD. Le PC portable est compatible avec le Bluetooth 5.1 et le WiFi 6. De plus, il est équipé d'un port HDMI, de quatre ports USB-C et de deux ports USB 3 ainsi que d'une prise jack. Enfin, vous pouvez profiter de votre PC portable pendant 10 heures sans le recharger.

Sur le site de la Fnac, le PC Acer Swift 3 est au prix de 850 € au lieu de 1300 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec les écouteurs Samsung Galaxy Buds Live R180 qui bénéficient d'un beau rabais sur Amazon.

Avec leur forme en haricot, ils ne ressemblent pas à la plupart des écouteurs qui existent sur le marché. Ils sont équipés de trois micros permettant une annulation active des bruits (ANC) pour permettre une conversation claire et nette, débarrassée des bruits parasites environnants et de plus, ils sont fournis avec deux tailles d'embouts afin d'optimiser l'isolation des bruits extérieurs et de profiter du meilleur son.

Pour finir, sa batterie vous fait profiter de votre musique pendant 6 heures avec ANC activée ou de 8 heures sans, pour un total de 21 à 29 heures grâce à la batterie dans l'étui de charge.

Sur Amazon, les écouteurs Samsung Galaxy Buds Live sont au prix de 89 € au lieu de 170 € en activant le coupon.



Passons à la souris SteelSeries Rival 5 qui profite des soldes sur Amazon.

Elle est dotée d'un capteur TrueMove Air avec une définition allant jusqu'à 18 000 DPI et 400 IPS avec un suivi de 1:1. Elle a un poids super léger de 85 g. Elle est de type filaire et accompagnée de 9 boutons avec une durée de vie de 80 millions de clics. Pour finir, elle est dotée d'interrupteurs Golden Micro IP54.

Sur Amazon, la souris SteelSeries Rival 5 est au tarif préférentiel de 30 € au lieu de 60 € avec la livraison gratuite.



Continuons avec le clavier gamer Corsair K60 Pro qui voit son prix chuter sur le site de Boulanger.

Il est doté de switchs mécaniques 100 % Cherry Viola qui offrent une très belle durée de vie. De plus, il est équipé d’un châssis en aluminium brossé et anodisé en noir offrant un look moderne et élégant. Enfin, on peut profiter de plusieurs profils préconfigurés que l'on peut modifier grâce au logiciel Corsair iCUE

Sur Boulanger, le clavier Corsair K60 Pro est au prix préférentiel de 75 € au lieu de 130 € avec le code MERCI15 et la livraison gratuite.





Finissons avec le casque Thrustmaster T-Racing Scuderia Ferrari Edition qui profite de 40 % de réduction sur LDLC.

Le casque met à l'honneur la plus célèbre des écuries de Formule 1 avec son design rouge et le logo Ferrari. Il dispose de coussinets supra-auriculaires de 26 mm d'épaisseur en mousse à mémoire de forme pour un très bon confort. Il propose aussi des drivers de 50 mm offrant un son jusqu'à 116 +/- 3 dB. Pour finir, son microphone unidirectionnel est détachable.

Sur LDLC, le casque Thrustmaster T-Racing Scuderia Ferrari Edition est au prix de 66 € au lieu de 110 €.



