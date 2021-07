Deux PC gaming MSI à prix CASSE chez Cdiscount à partir de 649€, mais aussi les promos du jour

Aujourd’hui, Cdiscount frappe fort avec deux belles promotions sur des PC portables gaming de chez MSI.

Pour commencer, parlons du modèle à 649,99 € au lieu de 899 € : le MSI GF63. Avec un écran LED 15,6", il affiche une résolution de 1 920 x 1 080 px en Full HD avec une fréquence de 144 Hz, idéale pour une fluidité dans les jeux. Côté connectique, il est fourni avec un port USB-C, 3 ports USB 3.2, 1 port HDMI, un port Ethernet et deux entrées casque et microphone.

Le PC portable est propulsé par un processeur Intel Core i5 10300H cadencé à 2,5 Ghz avec 8 Go de RAM et un disque SSD de 512 Go. La partie graphique est gérée par une GeForce GTX 1650 de chez Nvidia, dotée de 4 Go de mémoire vive.

Enfin, il est équipé d’une batterie de 51 Wh capable d’une autonomie de 7 heures.

Vous trouvez en promotion chez Cdiscount le PC portable MSI GF63 à 650 € au lieu de 899 € avec une livraison gratuite en moins de 24 heures (vendu et expédié par Cdiscount, produit Cdiscount à volonté).

Le deuxième PC avec une grosse réduction est le MSI GF75. Son écran LED est de 17,3" et affiche une résolution de 1 920 x 1 080 px en Full HD. D’un point de vue connectique et batterie, il est similaire au PC précédent.

Côté processeur, il est équipé d’un Intel Core i7 10750H cadencé à 2,6 GHz avec 16 Go de mémoire vive et 512 Go SSD d’espace de stockage. La très performante GeForce RTX 3060 vient compléter ce très bon PC gamer avec une capacité mémoire de 12 Go.

Le PC portable MSI GF75 est affiché au prix réduit de 1100 € au lieu de 1699 €, un véritable prix cassé avec une livraison rapide (vendu et expédié par Cdiscount, produit Cdiscount à volonté).





