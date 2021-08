Le smartphone Xiaomi Redmi 9C 64 Go à moins de 100 € ! Et notre TOP sélection des promotions du jour

Le smartphone Xiaomi Redmi 9C profite d'un super bon plan chez Cdiscount. Et vous trouverez également notre sélection des promotions du jour les plus intéressantes.

Le smartphone Redmi 9C 64 Go est actuellement en promo chez Cdiscount. Son écran propose un affichage de 6,53 pouces HD+ avec une définition de 720 x 1600 px (dalle LCD). On observe une encoche en forme de goutte d’eau pour un capteur photo avant de 5 mégapixels.

Il est propulsé par un SoC Helio G25 accompagné de 3 Go de RAM et de 64 Go de stockage, extensible par carte microSD.

Le Redmi 9C possède une batterie de 5000 mAh qui supporte la charge 10W et un triple capteur photo à l’arrière avec un module principal de 13 MP, un ultra grand-angle 5 MP et un capteur 2 mégapixels pour la profondeur, le tout accompagné d’un flash et d’un lecteur d’empreintes.

Vous trouverez chez Cdiscount le smartphone Xiaomi Redmi 9C 64 Go au prix réduit de 99,90 € au lieu de 159,90 € à son lancement, avec la livraison gratuite en quelques jours.





