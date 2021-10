Trois superbes offres pour le week-end avec un écran PC, des écouteurs et une SmartTV

Commençons par l'écran PC LG 27UK670 qui est en promotion sur le site LDLC. Il est composé d'une dalle de 27" avec une définition de 3840 x 2160 px en 16/9 et une luminosité de 300 cd/m². Elle offre un angle de vision de 178 degrés horizontal / vertical.

On note la présence d'un port USB type C, d'un DisplayPort, de deux ports USB type A et d'une prise jack. La dalle IPS offre 99% du spectre de couleur sRGB et il est compatible FreeSync.

Sur LDLC, l'écran PC LG 27UK670 est au prix réduit de 300 € au lieu de 500 € avec la livraison gratuite.



Passons aux écouteurs Samsung Galaxy Buds Pro qui ont été conçus pour permettre une excellente tenue dans les oreilles. Ils sont certifiés IPX7. De plus, ils profitent d'une qualité sonore haut de gamme avec un woofer 11 mm et un tweeter 6,5 mm restituant son équilibré.

Ces écouteurs sont équipés de la réduction active de bruit. Les Samsung Galaxy Buds Pro permettent une autonomie allant jusqu'à 8 heures sans la réduction active du bruit et de 5 heures avec. Grâce au boîtier de rangement, l'autonomie est augmentée de 20 heures sans réduction et de 13 h avec la réduction active de bruit.

Sur le site de Rakuten, les écouteurs Samsung Galaxy Buds Pro au prix préférentiel de 125 € au lieu de 199 € avec la livraison gratuite et rapide.





Finissons avec le téléviseur Mi LED TV 4A Pro 32 qui est un modèle avec écran LED de 32" avec une définition de 1366 x 768 pixels avec un angle de visionnage de 178°. Côté son, la télévision est équipée de deux haut-parleurs de 5 W 8 ohms.

La TV est propulsée d'un SoC Amlogic (ARM Cortex-A53) associé à 1 Go de RAM et 8 Go de stockage. Elle est compatible avec le Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2 et on note la présence d'un port Ethernet, de deux ports USB 2.0, de trois ports HDMI.

Toujours sur le site de Rakuten, La TV LED Xiaomi Mi Smart 32" 4A est au prix de 181 € au lieu de 249 € avec le code TECH4FRANCE et la livraison gratuite.



