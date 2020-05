Bon plan : le PC portable Acer Predator Helios 300 à moins de 1200 € ! Mais aussi notre sélection de TV et PC

Le bon plan du jour concerne l'ordinateur portable de la marque Acer, le modèle Predator Helios 300, qui d'un écran LCD, avec la technologie IPS, d'une diagonale de 17,3 pouces qui permet une résolution X-Black LCD. Cet ordinateur exploite un SoC Intel Core i5 9300H, 4 cœurs avec 8 Go de RAM et 512 Go en SSD. Sa carte graphique est la NVIDIA® GeForce® GTX™ 1660Ti.

Ce PC portable est alimenté par une batterie de 3815 mAh et permet une autonomie d'environ 6 heures. Le Predator Helios 300 a pour dimensions 28 cm x 40,3 cm x 2,47 cm avec un poids de 2,93 kg.

Vous retrouverez ce PC portable Acer Predator Helios 300 à 1199 € au lieu de 1699 € sur le site marchand de la Fnac avec la livraison gratuite en quelques jours seulement.

