Cinq offres de folie avec une souris, un aspirateur, un écran gaming, un disque dur et un PC portable

Aujourd'hui, on a dégoté pour vous 5 superbes offres avec le PC portable Asus TUF F15, le disque dur Seagate 5 To, l'écran gaming AOC U28G2A, l'aspirateur Proscenic P10 Pro et la souris SteelSeries Rival 650.

Commençons avec la souris SteelSeries Rival 650 sur Amazon. Elle est équipée d’un capteur TrueMove3 avec une définition de 100 à 12 000 et de 350 IPS avec un suivi de 1:1. Elle possède de petits poids offrant 256 combinaisons de calibrage du centre de gravité de la souris.

Elle intègre 7 boutons résistants à plus de 60 millions de clics et 8 zones RVB contrôlées indépendamment et configurables sur l’application SteelSeries Engine 3. Pour finir, sa batterie permet jusqu’à 24 heures d’utilisation et 10 heures après 15 minutes de recharge.

Sur Amazon, la souris SteelSeries Rival 650 est au tarif préférentiel de 80 € au lieu de 130 € avec la livraison gratuite.





Passons à l’aspirateur sans fil Proscenic P10 Pro qui bénéficie aussi d’une très belle réduction sur Amazon.

Il est doté d’un moteur qui tourne à 110 000 rpm ce qui permet une puissance d’aspiration entre 6500 Pa et 25 000 Pa. De plus, il passe par 4 étapes de filtration, dont un filtre HEPA qui permet de capter jusqu’à 99 % des particules de poussière.

Il intègre un écran LCD sur le corps de l’aspirateur qui permet de vérifier le niveau de la batterie, les codes d’erreur et les modes d’aspiration. Sa batterie amovible permet de vous accompagner jusqu’à 55 minutes de nettoyage. Pour finir, il est livré avec 4 types d’outils différents qui permettent de nettoyer tous les coins de votre maison (brosse plate, brosse ronde, brosse de sol, tube allongé).

L’aspirateur sans fil Proscenic P10 Pro est au petit prix de 149 € au lieu de 199 € avec la livraison rapide.



Continuons avec l’écran gaming AOC U28G2A qui bénéficie de 33 % de réduction sur Amazon.

Il embarque une dalle de 28" avec une définition de 3840 x 2160 pixels, la technologie FreeSync et Low Blue Light. Le tout offre un confort d’utilisation optimal. De plus, l’écran offre 6 modes d’affichage préconfigurés pour switcher rapidement en fonction de vos besoins.

Il intègre des haut-parleurs qui vous offrent un son de qualité. Sur l’arrière, nous notons la présence d’un port HDMI, d’un DisplayPort et d’un port USB.

Sur Amazon, l’écran gaming AOC U28G2A est au prix réduit de 228 € au lieu de 340 € avec la livraison gratuite.





Suivons avec le disque dur Seagate 5 To qui est également en promotion sur Amazon.



Il est doté d’un disque dur HDD de 5 To qui est compatible Windows et Mac avec une installation simple et instantanée. Le disque est compatible USB 3 et USB 2. Le stockage est garanti deux ans et profite du service Rescue Data Recovery Services afin d’avoir la possibilité de récupérer vos données perdues sur le disque.

Sur Amazon, le disque dur Seagate 5 To est au prix de 91 € au lieu de 160 € avec la livraison gratuite.



Finissons ce top 5 avec le PC portable Asus TUF F15 qui profite d’une belle réduction sur le site de Rueducommerce.

Il est doté d’un écran de 15,6" avec une définition maximale de 1920 x 1080 pixels et une fréquence de 144 Hz en 16:9. Il intègre le processeur Intel Core i5-11400H avec la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3050 Ti, 16 Go de RAM et 512 Go d’espace de stockage en SSD. Nous notons la présence de trois ports USB, d’une prise Ethernet, d’un port Thunderbolt, d’un port HDMI et d’une prise jack.

Sur Rueducommerce, le PC portable Asus TUF F15 est au prix de 900 € au lieu de 1100 € avec la livraison gratuite sur Rueducommerce.



