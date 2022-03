HIMO MAX : les promotions continuent pour trois super produits de la marque HIMO

La première marque chinoise qui fabrique des vélos électriques à avoir obtenu la certification CE est la marque HIMO. Aujourd’hui, nous mettons en avant trois produits avec les vélos électriques Z20, Z20 Max et la trottinette L2 Max.

Jusqu’au 20 mars, pour l’achat du vélo électrique Z20 Max vous bénéficiez d’une batterie supplémentaire gratuite et pour l’achat de la trottinette L2 Max, vous profitez d’un antivol et d’un casque.





Commençons avec la trottinette électrique HIMO L2 Max qui intègre un moteur de 350 W permettant d’acquérir une vitesse maximale de 25 km/h et est capable de prendre une pente maximale de 20°. La trottinette est accompagnée de roues de 10" qui absorbent 70 % des vibrations sur la route. De plus, nous observons la présence d’un frein électrique à l’avant et d’un frein mécanique à l’arrière.

La HIMO L2 Max est pourvue d’une batterie de 10,4 Ah qui permet de rouler sur 40 km et il faut environ 5 heures pour la recharger. De plus, nous notons la présence d’un écran LED Display qui permet de suivre la vitesse ou encore l’état de la batterie. Pour finir, la HIMO L2 Max se plie facilement en trois étapes.

Sur le site de Geekbuying, la trottinette HIMO L2 Max est au prix de 459 € avec le code GKBL2MAX .



Passons au vélo électrique HIMO Z20 Max qui offre un moteur d’une puissance nominale de 250 W et qui permet d’atteindre une vitesse maximale de 25 km/h. La structure de 21,6 kg du vélo électrique Himo Z20 Max permet de supporter une personne de 100 kg maximum. De plus, vous pouvez choisir parmi 3 modes de vitesse : 10, 20, 25 km/h.

Le vélo électrique Himo Z20 intègre deux roues de 20 pouces et il est doté d’une batterie qui vous accompagne pendant 80 km. Le vélo est doté d’un écran LCD qui indique le niveau de batterie, la vitesse et le nombre de kilomètres effectués et il est certifié IPX7. Pour finir, ce vélo électrique peut se plier et est doté d’une lampe capable d’éclairer jusqu’à 20 mètres.

Le vélo électrique HIMO Z20 Max est en vente sur le site de geekbuying à 919 € avec le code GBKZ20MAX et une batterie offerte.





Quant à la version précédente, le vélo électrique HIMO Z20 est au prix de 716 € avec le code NNNINFLUENCER500 sur Geekbuying.



