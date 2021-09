Le PC portable Asus Zenbook UX425JA en promotion avec notre MEGA sélection du jour

Le bon plan du jour concerne le PC portable Asus Zenbook UX425JA qui propose un affichage Full HD de 13,3" en 16:9 avec une définition d'écran de 1920 x 1080 pixels.

Cet Asus Zenbook exploite un SoC Intel Core i5 1035G4 avec 8 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage en SSD. Au niveau de la connectivité, vous retrouvez le WiFi et le Bluetooth 5.0. En connectique, le PC portable est équipé d'un port USB 2.0, d'un port USB-C, d'un lecteur de carte mémoire SD, d'un port HDMI et d'une prise jack de 3,5 mm.

L'ordinateur est alimenté par une batterie de 67 Wh qui lui assure une bonne autonomie. En effet, vous pourrez facilement profiter du PC portable pour une journée de travail sans avoir besoin de le recharger. Enfin, ses dimensions sont de 30,42 x 20,3 x 1,39 cm pour un poids de 1,14 kg.

Vous pouvez profiter du PC portable Asus Zenbook UX425JA au prix réduit de 800 € au lieu de 1100 € sur le site de la Fnac avec la livraison gratuite.



Et vous trouverez également ci-dessous notre sélection des promotions du jour les plus intéressantes :

Smartphone

Écran PC

Accessoire PC

TV

Samsung 65TU7022 à 650 € au lieu de 861 € (Cdiscount)





Son

Aspirateur

Robot iRobot Roomba 971 à 379 € au lieu de 499 € (Amazon)





Domotique

Divers



N'hésitez pas à consulter d'autres bons plans comme le trio du jour avec la Flashforge 3D Creator Pro, l'aspirateur iRobot Roomba 971 et la TV Samsung 65TU7022 à prix réduit ou encore Sosh qui lance un nouveau forfait mobile à moins de 10 €.