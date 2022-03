Cinq offres de folies avec un casque, une souris, un clavier, une montre connectée et un SSD externe

Nous avons sélectionné pour vous 5 des meilleurs bons plans de la journée avec le casque Logitech G432, la souris Logitech G402 Hyperion, la montre connectée Apple Watch Series 7, le clavier Logitech G213 Prodigy et le disque SDD externe Crucial CT1000X6 1 To .

Commençons ce top de la journée avec le casque gamer Logitech G432 qui profite d'une bonne réduction chez Amazon.

Vous profitez sans gêne de votre casque pendant vos longues sessions de jeux grâce à son poids léger et à ses coussinets. Ses transducteurs audio de 50 mm vous font bénéficier en plus d’une expérience de jeu immersive.

De plus, il embarque un micro avec la fonction sourdine Flip-up et trois touches programmables. Pour finir, sa batterie vous fait profiter du casque pendant 7h30 et il fonctionne sur tout type de plateforme, que ce soit PC ou console.

Sur Amazon, le casque gaming Logitech G432 est à 35 € au lieu de 80 € avec la livraison gratuite.





Continuons avec la souris Logitech G402 Hyperion qui est également en promotion sur le site d'Amazon.

La souris intègre un capteur optique avec 4 modes de sensibilité différents de 250 ppp à 4000 ppp, qui sont modifiables en un clic pour adapter en temps réel. Elle est équipée de 8 boutons qui sont programmables grâce au logiciel du constructeur. La Logitech G402 Hyperion est de type filaire, elle pèse 144 grammes et possède un profil de droitier avec une bonne ergonomie.

La souris Logitech G402 Hyperion est au prix de 35 € au lieu de 70 € avec la livraison gratuite depuis le site d'Amazon.

Passons maintenant à la montre connectée Apple Watch Series 7 qui offre un écran OLED de 41. Elle est pourvue d'un verre renforcé qui la rend plus solide. Elle intègre plusieurs capteurs associés à des applications qui permettent le suivi du taux d'oxygène dans le sang, de vous faire des ECG, etc.

La montre connectée peut vous proposer des exercices de fitness, et vous suit aussi sur d'autres activités sportives. Sa fonction GPS permet de vous guider sur vos itinéraires. Pour finir, les bracelets peuvent être interchangeables.

Sur le site de Rakuten, la montre connectée Apple Watch Series 7 est au prix de 345 € au lieu de 428 €.



Continuons avec le clavier Logitech G213 Prodigy qui voit son prix chuter de 59 % sur Amazon.

Le clavier offre un rétroéclairage avec 5 zones individuelles qui sont personnalisables à partir du logiciel du constructeur. De plus, le clavier est résistant aux éclaboussures. Vous profitez aussi d'un repose-poignets et de pieds réglables qui vous offrent un confort optimal. Le clavier est composé de commandes multimédia pour régler le son directement sans aller dans les réglages Windows.

Sur Amazon, le clavier Logitech G213 Prodigy est au prix de 33 € au lieu de 80 € avec la livraison gratuite.



Finissons ce top 5 avec le disque externe Crucial CT1000X6 1 To qui est également à prix réduit sur Amazon.

Le disque offre une vitesse d'écriture allant jusqu'à 540 Mo/s et il est résistant aux chocs, aux vibrations et aux chutes de plus de 2 mètres. Il est totalement compatible avec les PC, Mac, Android, iPad Pro et consoles. De plus, le lecteur est ultra léger pesant moins de 40 grammes.

Sur Amazon, le disque externe Crucial CT1000X6 1 To est au prix de 90 € au lieu de 136 € avec la livraison gratuite.



