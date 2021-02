Un PC portable Chuwi à moins de 425 €, mais aussi Microsoft, HP, Huawei, etc

Aujourd'hui, découvrez un ordinateur portable avec 16 Go de RAM, 256 Go de stockage en SSD et un processeur Intel Core i5 à 423 € !

Le bon plan du jour concerne l'ordinateur portable Chuwi CoreBook X qui est actuellement en promotion chez Gearbest à 423 € seulement dans sa version 16+256Go SSD et Intel Core i5 !

Chuwi CoreBook X Code promo: Vente flash Quantité: 200

Le PC portable Chuwi CoreBook X propose un écran IPS de 14 pouces qui permet une définition de 2160 pixels x 1440 pixels. Ce PC Chuwi est équipé d'un processeur Intel Core i5 cadencé à 3,1 GHz et accompagné de 16 Go de RAM et de 256 Go de stockage interne en SSD. La carte graphique est une Iris 650.

Il dispose d'une caméra frontale de 1 mégapixel. Pour la connectique, vous pourrez profiter du Wi-fi 802.11 a /b/g/ ac et du Bluetooth 4.2 et la connectivité se compose d'une prise jack, d'un emplacement pour carte TF, un USB-C. Le système de navigation est Windows 10. Le Chuwi CoreBook X propose une autonomie allant jusqu'à 5 heures ce qui est un peu moins que la normale, mais qui reste tout de même correct.

Il faudra bien faire attention, car le clavier est proposé en Qwerty seulement, mais le système Windows est bien en multi langue et donc peut être en Français.

Vous pourrez profiter de l'ordinateur portable Chuwi ChromeBook X à 423 € seulement chez Gearbest.

Chuwi CoreBook X Code promo: Vente flash Quantité: 200

Ci-dessous vous pourrez trouver d'autres promotions sur les PC portables :

Pour rappel, n'oubliez pas de consulter nos derniers bons plans concernant des semaines sportives Huawei pour faire le plein de promotions (montres connectées, écouteurs ..), mais aussi la montre connectée Kospet Raptor à seulement 28 € !